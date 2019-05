Europe 1 et Virgin Radio s’installent à Bordeaux

Dès le jeudi 23 mai, à 6h20, Matthieu Noël recevra Nicolas Pereira, fondateur de Solylend et organisateur du World Impact Summit. Ils reviendront ensemble sur le lancement de cette 2ème édition. Le lendemain, Raphaëlle Duchemin et toute l’équipe de "La France Bouge" seront en direct de 12h30 à 14h pour une émission spéciale. Dans sa chronique "La Solution", Elisabeth Assayag s'intérresera à Yoyo, la plateforme collaborative de tri qui incite les citoyens à recylcer davantage et mieux leurs bouteilles en plastique et récompense leurs efforts en leur offrant des réductions ou des places de spectacle.