Europe 1 enrichit son dispositif présidentiel en investissant TikTok

Depuis ce jeudi 10 février et jusqu’à la fin du mois d’avril 2022, les utilisateurs de TikTok retrouvent Louis de Raguenel, chef du service politique et police-justice d’Europe 1 et Océane Théard, journaliste-reporter, lauréate 2021 de la Bourse Lauga-Delmas, dans des vidéos tournées au sein de la rédaction.

L’objectif : mobiliser, par l’intermédiaire de contenus informatifs allant d’une trentaine de secondes jusqu’à une minute, les électeurs ou futurs électeurs. Comment fonctionne le système politique français ? Quels sont les enjeux de l’élection et l’intérêt du vote ? Des réponses concrètes, sans commentaires, aux questions que suscite ce grand rendez-vous démocratique.