Europe 1 dévoile sa grille d’été à partir du 7 juillet

Récits, découvertes, évasion, musique, gastronomie, jeux et rendez-vous d'information, devraient rythmer l'été des auditeurs d'Europe 1 dans la bonne humeur et la convivialité.

Du lundi au vendredi, Anissa Haddadi (juillet) puis Roland Perez (août) animeront "Le Club de l’été" de 09h à 11h. L’émission misera sur les témoignages d’auditeurs, la découverte des régions, une chronique inédite sur les églises de France par Gavin’s Clemente Ruiz, et une carte postale audio des figures de la station.

De 11h à 13h, Jean-Pierre Foucault revient à l’antenne, aux côtés de Stéphanie de Muru et Trina Mac-Dinh. Le week-end, Frédéric Taddeï revient sur des parcours de vie à travers les archives dans "C’est arrivé à...".