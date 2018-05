Europe 1 célèbre la nouvelle édition du Festival de Cannes

Depuis plusieurs années, Europe 1 soutient sur son antenne les films et artistes auxquels elle croit et les accompagne dans leur rencontre avec le public. La sélection d’Europe 1, exigeante et populaire, conjugue souvent succès du public et des professionnels : Le sens de la fête, Détroit, Knock, Tout nous sépare, In the fade, Pentagon Papers, Le 15h17 pour Paris, Lady Bird, Eva…

Du lundi au vendredi, Mathieu Charrier, journaliste aux commandes de l’émission Un dimanche de cinéma, et Théo Maneval, reporter à Europe 1, feront vivre le Festival de Cannes et ses coulisses dans les journaux d’Europe 1 Bonjour, Europe Matin et Europe Soir. À partir du mardi 8 mai, Mathieu Charrier, accompagné de Théo Maneval, présentera Le journal de Cannes, nouveau rendez-vous d’Europe Matin. À partir de 9h03, les deux journalistes d’Europe 1 feront revivre les petits et grands moments du festival, coulisses, informations exclusives, rencontres avec les réalisateurs et les acteurs de la compétition : sept minutes pour ne rien manquer de l’actualité du festival.