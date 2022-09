Europe 1 Studio : un nouveau podcast sur le Titanic

Dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, le Titanic fait naufrage suite à une collision avec un iceberg dans l’Atlantique Nord. Du 26 au 29 septembre, Virginie Girod raconte l’Histoire du "paquebot de rêve" dans une série spéciale en quatre épisodes, plus de cent ans après ce drame qui a fait basculer les destins de milliers d’hommes et de femmes.

Dans un épisode bonus diffusé le 30 septembre, Virginie Girod échangera sur cette catastrophe maritime avec Dominique Le Brun, écrivain et journaliste spécialiste des explorations maritimes.