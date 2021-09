Europe 1 : Christophe Carrez nommé directeur adjoint de la rédaction

Pour Europe Matin :

Fanny Marsot, jusqu’ici journaliste présentatrice au sein du groupe RCI en Martinique et correspondante d’Europe 1 et de l’AFP, prendra les commandes, à compter du 6 septembre, des journaux de 6h30 et 8h ; Albane Leprince, journaliste et présentatrice de la matinale de Chérie FM depuis 2017, incarne une des nouveautés de cette rentrée d’Europe 1, "Le journal permanent", diffusé entre 5h et 9h du lundi au vendredi ; Nicolas Tonev vient compléter l’équipe de la rédaction en chef de la Matinale aux cotés de Christophe Bordet.



Pour le service politique :

Jacques Serais, précédemment journaliste politique à RTL, rejoindra le 1er septembre le service politique d’Europe 1. Il sera chargé de couvrir l'Elysée.



Pour le service société-culture :

Céline Géraud, forte d’un riche parcours journalistique, tour à tour animatrice de "Stade 2" et de "Tout le sport" sur les antennes de France Télévisions, puis présentatrice et rédactrice en chef de la matinale de RMC Sport, a pris hier la tête du service société-culture d'Europe 1. Louise Sallé, actuellement journaliste au journal L’Opinion, rejoindra le service société-culture. Elle sera en charge des questions environnementales sur l’antenne d’Europe 1 à compter du 20 septembre. Afsané Sabouhi, journaliste santé au sein du magazine "Ça m’intéresse" du groupe Prisma, intégrera le service société-culture dès le 4 octobre 2021 et traitera des sujets de santé pour Europe 1.



Pour le réseau de correspondants en France d’Europe 1 :

Sandrine Prioul, qui occupe les fonctions de cheffe du service reportages, deviendra ce 1er septembre la correspondante d’Europe 1 dans la région du Grand Ouest et sera basée à Rennes. Elle sera remplacée dans ses fonctions de cheffe de service par Matthieu Bock, jusqu’alors grand reporter.



Pour Europe1.fr :

Gaëtan Supertino est promu chef du service numérique à compter de ce 1er septembre 2021. Il occupait jusqu’à présent le poste de chef des informations numériques d'Europe 1.



Pour le social media :

Léa Sabatier est nommée responsable social media et vidéo d’Europe 1. Elle travaillait depuis 2017 pour l’émission "La Quotidienne" diffusée sur France 5 en tant que responsable Web. Elle a pris ses fonctions hier et reporte à Stéphane Bosc, directeur des programmes et de l’antenne.