États-Unis : le podcast rivalise avec la radio

Selon Edison Research, en 2014, la part du temps passé à écouter les contenus en rapport avec la catégorie liée aux personnalités et aux débats était de 74% pour la radio AM/FM, de 12% pour les podcasts et de 14% pour les autres supports. Les chiffres de la dernière étude Share of ear pour le deuxième trimestre 2022 montrent une image étonnamment différente : la radio AM/FM ne représente plus que 39% alors que les podcasts ont enregistré un bon à 41%. En relativement peu de temps, l'écoute de cette catégorie s'est transformée et, pour la première fois, l'écoute de ce cette catégorie de contenus va aux podcast. Les chiffres sont encore plus parlants pour les jeunes de 13-34 ans : 13% vont sur la radio AM/FM et 60% préfèrent les podcasts.