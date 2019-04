Eric Brunet lance la Coupe de France du gaspillage d’argent public

À cette occasion, Éric Brunet lance "Merci les Français" : la Coupe de France du gaspillage de l’argent public. Le but est simple : recueillir des témoignages et photos rendant compte du gaspillage des impôts payés par les Français sur le plan national ou local. Jusqu'au 19 avril, les auditeurs envoient via le site RMC.fr et l’appli RMC, leurs témoignages et photos mentionnant un gaspillage d’argent public. Chaque jour, Éric Brunet présentera certains de ces cas concrets, de 12h à 14h sur RMC. Du 22 au 26 avril, les 5 cas de gaspillages les plus cités par les auditeurs seront soumis aux votes pour élire celui qui mérite cette "Coupe de France du gaspillage de l’argent public". Tous les jours, Éric Brunet recevra dans son émission un auditeur ou l’élu de la commune concernée, pour présenter un des 5 gaspillages finalistes.



Le lundi 29 avril, le gaspillage plébiscité par les votes des auditeurs de RMC sera dévoilé en direct par Éric Brunet dans une émission spéciale. Et en mai, "Radio Brunet" se délocalisera dans la ville du gaspillage lauréat.