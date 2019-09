Envie de vous former aux techniques du son et de la radio ?

Une formation "Prise de son et montage" pour acquérir les bases techniques de la prise de son et du montage en radio (extérieur et studio) sera proposée du 7 au 10 octobre 2019. Elle sera animée par Damien Fourcot, ingénieur du son indépendant et responsable technique de l’association JET. Du 4 au 6 novembre, la radio proposera une formation intitulée "Éducation au média radio" dont l'objectif est d'acquérir les principes et les différentes étapes de la mise en place d’un projet, ainsi que les enjeux de l’éducation aux médias. Une formation sera également consacrée à l'écriture radiophonique (du 18 au 22 novembre) ou encore au montage et mixage audionumérique (du 4 au 5 décembre).Les formations se déroulent à Saint-Herbalin, siège de la radio Jet FM. Inscriptions : ICI