En Suisse, la fin de la FM accélère la bascule vers le DAB+

Entre-temps, 87% de l’ensemble de l’utilisation de la radio en Suisse est numérique. C’est ce que montrent les résultats de l’enquête DigiMig, publiés en parallèle de la publication semestrielle de Mediapulse, qui a été menée ce printemps sur mandat de l’Ofcom et de la branche radiophonique. La numérisation progressive et l’utilisation accrue du DAB+, notamment en voiture, sont perçues positivement par la SRG. Il est indéniable que le changement et la conversion technologiques prennent du temps. La décision de la SRG de désactiver la FM fin 2024 a néanmoins accéléré ce processus et ouvre la voie aux stations de radio privées pour qu’elles puissent achever le plan de coupure de l’infrastructure FM, décidé et lancé conjointement il y a dix ans, d’ici la fin de l’année prochaine au plus tard.