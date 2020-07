En France, les radios du privé et du public s’unissent dans une société commune

Pour Régis Ravanas, Directeur Général du pôle audio du Groupe M6 : "Cette coopération entre les principales radios françaises est une excellente initiative, qui doit nous permettre de reprendre la main sur la diffusion numérique de nos antennes et nos contenus. Surtout, c’est la promesse pour les auditeurs d’une expérience simple, fluide et complète, notamment lorsqu’ils sont en mobilité. Il s’agit donc d’un enjeu stratégique majeur quand on sait l’importance de la mobilité dans la consommation du média radio".

Quant à Sibyle Veil, la Présidente Directrice Générale de Radio France indique que "L’écoute numérique connait actuellement un essor formidable plein de promesses pour le média radio. Nous tenons à ce que nos auditeurs retrouvent dans ce nouvel univers nos lignes éditoriales et nos prescriptions qui fondent la qualité du lien de confiance entre nous. Je me réjouis que nos différents médias radio se rassemblent autour de ces enjeux d’avenir".