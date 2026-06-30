En Belgique, bel RTL déploie son offre estivale

À 15h30, "L'été des Grosses Têtes" propose les meilleurs moments de la saison de l'émission animée par Laurent Ruquier.

À 18h, le rendez-vous RTL info précède "Le Grand Récit". Chaque soir, André Dussollier raconte le destin de personnalités qui ont marqué leur époque à travers des histoires vraies.