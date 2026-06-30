En Belgique, bel RTL déploie son offre estivale

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Pendant huit semaines, bel RTL adapte sa grille afin d'accompagner les auditeurs tout au long de l'été, qu'ils soient à la maison, au bureau, sur la route ou en vacances. La station propose une programmation qui s'étend du 27 juin au 23 août, articulée autour de rendez-vous d'information, de musique, de jeux et de divertissement. Dès 06h, "bel RTL matin" ouvre la journée avec un mélange d'information, d'humeur, d'humour et de musique.
À partir de 09h, "La Route des Vacances" fait son retour. Dès ce lundi 29 juin, Sandrine Corman invite les auditeurs à retrouver des mots cachés dans des chansons afin de tenter de remporter différents cadeaux, dans une ambiance estivale.À l'heure de l'apéritif, Sandrine Dans prend le relais avec "Les tubes qui font vibrer". Pendant deux heures, l'émission alterne musique, anecdotes et échanges avec les auditeurs.
Une grille enrichie le week-end
Le samedi, durant tout le mois de juillet, de 10h à 13h, Sandrine Corman prend la route avec "Le Van de bel RTL". Cette nouvelle émission est diffusée en direct depuis des lieux de villégiature belges et met à l'honneur les acteurs qui font vivre la saison estivale. Le dimanche, de 09h à 10h, "Les étés de ma vie" donne la parole à des personnalités belges. Au micro de Jean-Michel Zecca, elles reviennent sur leurs souvenirs de vacances. La programmation musicale du week-end comprend également "Les Hits de l'été", "Stop ou Encore", "bel RTL 10 % n°1" et "bel RTL 100 % Chansons françaises".
Enfin, chaque samedi et dimanche à 08h15, "Destination Pairi Daiza" propose également un rendez-vous consacré au parc animalier avec des entrées à gagner chaque semaine.
Une nouvelle webradio pour prolonger l'été
Côté audio digital, bel RTL lance "bel RTL 100 % Vacances", une nouvelle webradio destinée à accompagner les auditeurs pendant leurs déplacements et leurs vacances. Cette nouvelle offre est accessible dès maintenant sur belrtl.be ainsi que via l'application bel RTL, disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store.