En Autriche, Digitalradio Österreich reconduit sa gouvernance pour trois ans

Lors de son assemblée générale, l’association Digitalradio Österreich, plateforme centrale du secteur pour la promotion et le développement de la radio numérique terrestre DAB+ en Autriche, a élu son directoire pour les trois prochaines années et confirmé sa direction générale. Cette décision inscrit l’organisation dans la continuité du mandat en cours et vise à poursuivre de manière cohérente la mise en œuvre de la "Roadmap Radio 2035", élaborée pour accompagner l’évolution du paysage radiophonique numérique.
L'équipe en place poursuivra l’application et le développement de la "Roadmap Radio 2035". Cette feuille de route structure la stratégie DAB+ sur un horizon clairement identifié, 2035, et accompagne l’extension du standard de radio numérique terrestre.
Le texte précise que le radiodiffuseur public autrichien s’appuie désormais lui aussi sur cette technologie numérique, renforçant ainsi la dynamique collective autour du déploiement du DAB+.
Une présidence issue de l’écosystème radio
La présidence de Digitalradio Österreich est confiée à Roman Gerner, directeur général de Radio Stephansdom et représentant de la radio publique-commerciale. Son mandat s’inscrit dans la continuité d’un parcours de manager des médias, marqué par une expertise reconnue dans le domaine radiophonique et par une approche stratégique du développement de la radio numérique. La gouvernance repose sur une représentation large des acteurs de la radio, de la technologie et de l’écosystème audio.
La fonction de directeur général de Digitalradio Österreich est confirmée pour Matthias Gerwinat. Il conserve la responsabilité opérationnelle de la "Roadmap Radio 2035". Son rôle couvre les enjeux de stratégie médias, de régulation et de développement sectoriel, avec pour mission d’assurer la mise en œuvre concrète des orientations définies pour la radio numérique en Autriche.
DAB+ et sécurité de la population
Dans le cadre de la Roadmap Radio 2035, Digitalradio Österreich indique que les priorités portent sur le renforcement de la notoriété du DAB+ en Autriche, en s’appuyant sur la diversité des programmes, les formats innovants et la qualité de diffusion. Le communiqué mentionne également l’extension de la couverture technique dans les zones jusqu’ici moins bien desservies, ainsi que dans les tunnels routiers et sur les grands axes de circulation, afin d’améliorer l’accessibilité du signal radio numérique.
La feuille de route inclut enfin le déploiement du système "Automatic Safety Alert" (ASA), destiné à la diffusion d’alertes de sécurité à la population via la radio. Ce dispositif repose sur le DAB+ et permet la transmission de messages fiables en situation de crise, y compris lorsque les réseaux mobiles ou l’accès à internet sont interrompus. À ce sujet, Matthias Gerwinat précise : "Le système Automatic Safety Alert (ASA) via le DAB+ se trouve actuellement en phase de développement pour l’Autriche, tandis que les nouvelles générations de récepteurs radio DAB+ prennent déjà en charge le standard ASA".
