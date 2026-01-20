En Autriche, Digitalradio Österreich reconduit sa gouvernance pour trois ans

Dans le cadre de la Roadmap Radio 2035, Digitalradio Österreich indique que les priorités portent sur le renforcement de la notoriété du DAB+ en Autriche, en s’appuyant sur la diversité des programmes, les formats innovants et la qualité de diffusion. Le communiqué mentionne également l’extension de la couverture technique dans les zones jusqu’ici moins bien desservies, ainsi que dans les tunnels routiers et sur les grands axes de circulation, afin d’améliorer l’accessibilité du signal radio numérique.

La feuille de route inclut enfin le déploiement du système "Automatic Safety Alert" (ASA), destiné à la diffusion d’alertes de sécurité à la population via la radio. Ce dispositif repose sur le DAB+ et permet la transmission de messages fiables en situation de crise, y compris lorsque les réseaux mobiles ou l’accès à internet sont interrompus. À ce sujet, Matthias Gerwinat précise : "Le système Automatic Safety Alert (ASA) via le DAB+ se trouve actuellement en phase de développement pour l’Autriche, tandis que les nouvelles générations de récepteurs radio DAB+ prennent déjà en charge le standard ASA".