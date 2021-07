En 2020, TDF a poursuivi ses activités et son engagement

TDF favorise l’emploi local dans les territoires où il déploie la fibre optique grâce à ses centres de formation. Si les actions de formation aux métiers de la fibre initialement prévues en 2020 ont subi les aléas des confinements, TDF et ses partenaires se sont mobilisés pour poursuivre et replanifier les formations en fonction des contraintes sanitaires.

En 2020, l’entreprise s’est investie, via ses managers, pour les accompagner au quotidien, les tenir informés et conserver le lien si essentiel entre les équipes. Par ailleurs, TDF, en tant qu’entreprise solidaire, n’a pas souhaité avoir recours aux aides publiques et n’a pas mis en place de chômage partiel.

2020 a également été l’année de la mise en œuvre du nouvel accord sur l’équilibre professionnel entre les femmes et les hommes, signé l’année précédente, avec notamment l’adhésion au Parental Act. TDF a aussi continué d’accueillir de jeunes stagiaires et alternants au sein des équipes et poursuivi son soutien aux associations qui œuvrent en faveur de l’égalité femmes-hommes et de la diversité.