Eeko Podcast veut recommander les podcasts

En 2019, l’application intégrera de nouvelles fonctionnalités de recommandations encore plus pointues, pour permettre aux podcast-lovers de découvrir des podcasts toujours plus prêts de leur humeur ou de leur besoin. L’application emmènera également encore plus loin la dimension communautaire en permettant aux podcasteurs d’être soutenus financièrement par leur communauté, sur un système de crowdfunding, directement via l’application, qui prélèvera une petite commission sur chaque don. Chaque podcasteur pourra retrouver sa tribu sur eeko car il sera également possible d’y échanger des messages avec ses fans. Tout pour soutenir les podcasts natifs. L’application poursuivra son développement et sera lancée à l’internationale durant le premier semestre 2019 : en Allemagne, au UK et en Espagne. Eeko podcast a été créé par Anne-Claire Lecat, ancienne directrice de clientèle digital chez INSIGN.