Edisound étend son réseau de distribution audio

Ces sites bénéficient de la suite technologique d’edisound allant de la gestion des contenus et des revenus, à la diffusion au travers de son player et sa monétisation. Conçue comme un véritable CMS, la plateforme edisound multilingue permet l’édition et la gestion des contenus, la gestion des utilisateurs, une optimisation SEO des contenus, la gestion des KPIS, la création de rapports et la capacité d’interopérabilité.

Ce développement du réseau d’audiences puissantes et affinitaires d’edisound atteste des bonnes performances du partenariat de distribution initié début 2021 avec le groupe Reworld Media.