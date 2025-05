Edison dévoile les podcasts les plus écoutés au Royaume-Uni

Edison Research a dévoilé le Top 25 des podcasts les plus écoutés au Royaume-Uni pour le premier trimestre 2025. "The Joe Rogan Experience" conserve la première place, suivi de "The Rest Is Politics" (Goalhanger) et de "The Diary Of A CEO with Steven Bartlett" (FlightStory). Ce trio de tête reste inchangé depuis la fin de l’année 2024, illustrant une fidélité notable des auditeurs britanniques. Derrière, "The Rest Is History" (Goalhanger) et "That Peter Crouch Podcast" (Tall or Nothing), tous deux en forte progression (+9 places chacun), s’imposent dans le haut du classement.

Avec quatre productions classées dans le Top 10, Goalhanger confirme sa position centrale dans l’écosystème audio britannique : "The Rest Is Politics", "The Rest Is History", "The Rest Is Football" et "The Rest Is Entertainment" – ce dernier intégrant pour la première fois le Top 10, après son lancement en novembre 2023.