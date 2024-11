EAR National : grosses performances à Radio France

Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France, résume ainsi cette relation privilégiée : "Entre les Français et Radio France, c'est l’amour fou ! Notre offre est très diverse et nous parvenons à avoir de grands succès sur tous les tableaux en même temps : en direct et sur le numérique, sur l’info et la culture, sur le national et le local... Nos équipes déploient leurs efforts sur tous les fronts et nous sommes heureux de voir que cela est plébiscité par les Français, preuve que ça leur est utile. C'est une belle histoire qu’on écrit entre les Français et leur service public audio".