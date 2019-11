"Du côté de chez Sam", le nouveau podcast de Nouvelles Écoutes

"Du côté de chez Sam” se positionne comme un talk hebdomadaire produit par Nouvelles Écoutes et animé par la journaliste Dolores Bakèla. "Ce projet réunit des hommes et des femmes, journalistes ou non, pour débattre et suivre d’un point de vue frais et inclusif la prochaine élection présidentielle américaine" explique Nouvelles Écoutes. Fini les plateaux et débats politiques composés des mêmes personnes : "chaque semaine, la journaliste Dolores Bakèla, entourée d’une équipe de personnalités aux tons et aux regards neufs, plongera dans l’actualité et les méandres du système électoral américain et s’intéressera à celles et ceux qui font l’élection américaine, qui la vivent et qui peuvent la faire basculer. Dans ce talk de 30 min, avec précision et humour, Dolorès Bakèla et son équipe décrypteront d’un oeil acéré les questions que soulève ce scrutin".