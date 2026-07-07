Du 20 au 22 juillet, le DAB+ au cœur d'un atelier technique international

Bernie O'Neill, directrice de projet de WorldDAB, résume les objectifs de cette collaboration : "En Europe, dans les États arabes et dans la région Asie-Pacifique, notre secteur est confronté aux mêmes défis fondamentaux : assurer la place de la radio dans la voiture connectée, construire un cadre politique favorable à la transition vers la radio numérique et faire en sorte que les investissements dans le DAB+ soient pertinents pour les diffuseurs, quelle que soit leur taille. C'est la raison d'être de cette série de webinaires organisée conjointement avec l'ASBU et l'ABU : il ne s'agit pas seulement de partager des connaissances, mais aussi de faire front commun sur les enjeux qui façonneront l'avenir de la radio. C'est pourquoi nous sommes fiers d'y prendre part."

Selon les organisateurs, les participants pourront découvrir les évolutions récentes des technologies DAB+, de la planification des réseaux, de l'intégration des services et du déploiement des récepteurs. Les échanges porteront également sur les tendances actuelles du secteur ainsi que sur les stratégies de déploiement et d'extension des services DAB+.