Du 20 au 22 juillet, le DAB+ au cœur d'un atelier technique international

Vous aimerez aussi
-
Allemagne : Deutschlandradio poursuit l'extension de son réseau national DAB+
-
En Bavière, la radio confirme sa puissance et le DAB+ franchit un nouveau cap
-
TDF active 26 nouveaux émetteurs et poursuit l'extension du DAB+ en France
-
Le DAB+ franchit un cap historique en Bavière et devance la FM
-
En Bavière, l’écoute radio numérique dépasse l’analogique pour la première fois
Du 20 au 22 juillet, le WorldDAB, l'Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU) et l'Arab States Broadcasting Union (ASBU) proposeront un atelier technique consacré au DAB+. Organisé sous la forme d'un webinaire, ce rendez-vous se déroulera chaque jour de 10h00 à 11h30 (CEST). Il réunira des diffuseurs, des opérateurs de réseaux, des régulateurs et des spécialistes du secteur afin d'échanger autour des réseaux et des services de radio numérique DAB+.
Les organisateurs présentent ce workshop annuel comme un lieu d'échange consacré aux bonnes pratiques en matière de réseaux et de services DAB+. Les sessions sont conçues pour accompagner aussi bien les marchés où la radio numérique est déjà déployée que ceux en phase de développement
Les organisateurs présentent ce workshop annuel comme un lieu d'échange consacré aux bonnes pratiques en matière de réseaux et de services DAB+. Les sessions sont conçues pour accompagner aussi bien les marchés où la radio numérique est déjà déployée que ceux en phase de développement
Bernie O'Neill, directrice de projet de WorldDAB, résume les objectifs de cette collaboration : "En Europe, dans les États arabes et dans la région Asie-Pacifique, notre secteur est confronté aux mêmes défis fondamentaux : assurer la place de la radio dans la voiture connectée, construire un cadre politique favorable à la transition vers la radio numérique et faire en sorte que les investissements dans le DAB+ soient pertinents pour les diffuseurs, quelle que soit leur taille. C'est la raison d'être de cette série de webinaires organisée conjointement avec l'ASBU et l'ABU : il ne s'agit pas seulement de partager des connaissances, mais aussi de faire front commun sur les enjeux qui façonneront l'avenir de la radio. C'est pourquoi nous sommes fiers d'y prendre part."
Selon les organisateurs, les participants pourront découvrir les évolutions récentes des technologies DAB+, de la planification des réseaux, de l'intégration des services et du déploiement des récepteurs. Les échanges porteront également sur les tendances actuelles du secteur ainsi que sur les stratégies de déploiement et d'extension des services DAB+.
Selon les organisateurs, les participants pourront découvrir les évolutions récentes des technologies DAB+, de la planification des réseaux, de l'intégration des services et du déploiement des récepteurs. Les échanges porteront également sur les tendances actuelles du secteur ainsi que sur les stratégies de déploiement et d'extension des services DAB+.
Les principaux défis du DAB+ passés en revue
Réparti sur trois matinées, du 20 au 22 juillet 2026 de 10h00 à 11h30 (CEST), le workshop abordera les principaux enjeux du DAB+, depuis les aspects stratégiques, économiques et réglementaires jusqu'aux dernières évolutions techniques. Les intervenants traiteront notamment des politiques publiques, de la comparaison entre le DAB+ et le 5G MBS, des avancées des standards, de l'écoute en voiture, du Service Following, de la sécurité des multiplex, des économies d'énergie, de la conception des réseaux MFN et SFN, de l'intégration du système Automatic Safety Alert (ASA) ainsi que des réseaux de contribution et de distribution. Chaque session se conclura par un échange de questions-réponses avec les participants.