Du 10 au 14 février, une "Love Week" sur Bel RTL

Pour Barbara Louys, rejoindre Bel RTL pour cette semaine spéciale était une évidence : "L’amour est un sujet universel, qui nous touche tous, et pendant une semaine, on va échanger, écouter et partager des moments sincères, drôles et parfois surprenants avec les auditeurs". Chaque matin dès 8h30, Thibaut Roland et Barbara Louys donneront la parole aux auditeurs pour évoquer toutes les facettes de l’amour. Des plus belles histoires romantiques aux tromperies, en passant par les folies faites par amour, tout sera abordé sans tabou et avec complicité. Une occasion unique d’explorer les relations de couple et la sexualité avec sincérité et bienveillance.

Thibaut Roland, lui, promet une atmosphère légère et festive : "On va pouvoir tout dire, tout avouer des folies faites par amour mais dans un esprit de camaraderie et de complicité."