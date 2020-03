Dior se lance dans les podcasts avec "Dior Talks"

La première série de Dior Talks est consacrée à l’art féministe et donne la parole à des artistes telles que Judy Chicago ou Tomaso Binga qui ont collaboré avec la directrice de la création féminine Maria Grazia Chiuri dans ses défilés, mais aussi Paola Ugolini, commissaire d'exposition et la fascinante artiste Tracey Emin. Ces conversations exclusives sont animées par des journalistes, historiens et des conservateurs, dont Justine Picardie et Katy Hessel. Elles abordent ainsi des sujets passionnants, tels que les liens entre l’éthique et l’esthétique, la rébellion et le dialogue, la construction identitaire et le rôle essentiel joué par l’habillement, ainsi que la représentation du genre et son impact sur le comportement sociétal.