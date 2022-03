Digigram lance deux nouvelles cartes son

Dès avril 2022 les cartes ALP-222e et ALP-2222e-Mic seront disponibles à l’achat via le réseau de distributeurs Digigram. Toutes deux reprennent les fonctionnalités qui ont fait le succès des cartes VX-222 : une qualité de son impeccable en fonction ‘play’ et ‘record’ (pour la version ALP-222-e-mic), et une conception globale à toute épreuve pour garantir leur fiabilité. "Les cartes VX ont marqué l’histoire de l’audio pro depuis plus de 20 ans avec des fonctionnalités qui font l’unanimité" déclare Nancy Diaz Curiel, directrice des ventes, du marketing et de la communication pour Digigram. Elle ajoute : "Nous sommes ravis d’entamer un nouveau chapitre avec la gamme ALP-X, qui conserve cette qualité de son et de conception. Grâce à ces atouts, ces deux premières cartes vont rapidement trouver leur place dans les studios et dans tous les systèmes broadcast où nos clients recherchent qualité et fiabilité".