Devenez juré pour le Prix du Journalisme des MFP

Créé sous le nom de Grand Prix du journalisme radiophonique, ce prix est devenu le Prix du Journalisme des Médias Francophones Publics, un titre remis annuellement aux meilleures enquêtes journalistiques et reportages diffusés sur les radios membres des MFP : Radio France, Radio Canada, la RTS, la RTBF et RFI. Ce prix récompense la qualité et l’engagement journalistique des rédactions francophones et attribue une dotation de 3 000 euros au reportage lauréat.

Pour l’édition 2024, le prix est réservé à des reportages de huit minutes maximum, diffusés entre le 1er novembre 2023 et le 31 octobre 2024. Le jury sera composé de 100 auditeurs, dont 20 Français, sélectionnés dans les pays participants pour représenter un large panel d’auditeurs.