Devenez conseiller aux programmes de RTL

Issu d'une école de commerce, de Sciences Po, Dauphine, d'études audiovisuelle, ou avec un parcours atypique, ce jeune professionnel devra avoir des capacités de rédaction et d'écriture, le sens de la créativité et être inventif. Il aura aussi un bon relationnel et fera preuve de curiosité. Trois étapes seront nécessaires pour signer son CDI : un entretien avec les Ressources Humaines, un autre avec les directeurs des programmes et de l'antenne et, enfin, un entretien avec le directeur des ressources humaines...Pour postuler, c'est ICI