Des résultats 2019 en forte progression pour Les Indés Radios

L’année 2019 a consacré le positionnement leader sur la proximité des Indés Radios avec des résultats publicitaires en forte progression au niveau national (+6.8%). Cette progression s’explique notamment par les bonnes performances d’audience des 130 stations des Indés Radios qui ont été écoutées par 56 000 auditeurs supplémentaires en un an. Cette progression s’affirme également sur les cibles importantes que sont les 25-49 ans (+0.3 point avec une part d’audience de 15.4%) et les actifs (+0.5 point avec une part d’audience de 13.7%). Soulignons que 5% du chiffre d’affaires devrait être réalisé via le digital d’ici 3 ans. À noter enfin, le chiffre d’affaires local est en légère baisse 2.6% (74.5 M€ en 2019 vs 76.5 M€ en 2018).