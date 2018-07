Des mobinautes de plus en plus nombreux

"Sur les 6 derniers mois, l’audience quotidienne des sites et applications de radio et musique a augmenté de 14%. Ce sont les utilisateurs de mobile qui portent cette croissance puisque le nombre de mobinautes quotidiens sur les marques de radio et musique a bondi de 30% entre octobre 2017 et avril 2018. Une belle dynamique pour les éditeurs s’attachant à diffuser des contenus toujours plus mobile-friendly" a expliqué Marianne Le Vavasseur, co-présidente de la commission Musique et Radios du GESTE.

"Ces résultats confirment le dynamisme et l’intérêt de la population, et plus particulièrement des jeunes, pour les contenus audio, qu’ils soient consommés en radio ou sur les sites et applications dédiés" a pour sa part souligné Bertrand Krug, directeur du département Internet de Médiamétrie.