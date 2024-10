Des livres audio et des podcasts à la Foire du livre à Brive

Tout comme l'an passé, l’événement accueille raun espace inédit dédié aux livres audio et aux podcasts, une initiative en partenariat avec RadioHouse , siège de La Lettre Pro de la Radio. Ce nouvel espace entend répondre à l’engouement croissant du public pour les formats audio et offrir une expérience immersive aux visiteurs, petits et grands.L'équipe de la RadioHouse ont prévu divers espaces d’écoute pour permettre à tous de découvrir l’univers du livre audio et du podcast. Les plus jeunes pourront se plonger dans une playlist spécialement conçue pour eux, tandis que les adultes pourront explorer une sélection variée de livres audio et de podcasts littéraires. Des casques d’écoute seront mis à disposition pour une immersion totale, permettant aux visiteurs de s'évader dans des récits captivants et inspirants.