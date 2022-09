Des journalistes entre "passion et désengagement"

Alors que l’on aurait pu croire à un sentiment plus négatif des journalistes vis-à-vis des réseaux sociaux, beaucoup y voient une source d’informations importante et essentielle aujourd’hui. "C'est une source supplémentaire de contenus qu’il faut apprendre à dompter mais sans laquelle je ne me verrais pas travailler aujourd’hui" commente un des répondants. Mais les avis restent quand même mitigés puisque 56% jugent que ces plateformes viennent concurrencer leur travail et ajoutent aussi une certaine pression : "C'est devenu une source de stress, car il faut constamment vérifier que nous n’avons pas un train de retard sur l’information, mais également ne pas céder à la facilité en ne vérifiant pas la véracité de ce qui est signalé".

Ces canaux sont en effet "totalement contaminés par les fake news" ce qui rend plus compliqué le quotidien des journalistes qui doivent trier et traiter les informations avec toujours plus de sens critique, mais également de façon "plus réactive et plus rapide".