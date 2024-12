Des fêtes en poésie et aventures sur France Culture

Avec une offre riche et diversifiée, Radio France veut s’engager aux côtés des parents et des enseignants pour accompagner les jeunes publics. Depuis 2018, plus de 150 millions de podcasts jeunesse ont été téléchargés. Ces contenus, adaptés aux enfants dès 2 ans, explorent des thématiques variées : éveil, musique, Histoire, contes, et bien plus encore.

En tout, ce sont 20 collections et plus de 3 500 épisodes accessibles gratuitement sur la plateforme Radio France, pour des moments d’apprentissage et d’évasion à partager en famille.