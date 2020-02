Des "Oreilles curieuses" sur Radio Campus Paris

É

Les participants peuvent déposer leurs oeuvres ( ICI ) afin qu'elles soient examinées par un jury de professionnels issus du monde radiophonique, médiatique, audiovisuel et musical. Ce concours se clôturera le 30 avril 2020. La remise des prix se déroulera le 29 mai 2020 lors du festivalcoutez-Nous, la rencontre de la jeune création radiophonique au Grands Voisins.De plus, deux séances d'écoutes seront organisées le 11 mars et 15 avril à la Gaîté Lyrique. Elles incluront conférences, workshop et restitution du travail des séances d'écoute des travaux réalisés par le public des ateliers précédents.