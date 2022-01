"Des Ondes Vocast" s'intéresse à Sweet FM

Née dans la Sarthe à La Ferté-Bernard, Sweet FM a grandi au fil des années pour couvrir les Pays de la Loire, le Centre Val de Loire, et la Normandie. Elle rencontre un fort succès grâce à une très forte présence sur l'actualité locale, avec des micro décrochages sur chacune de ses fréquences et une très grosse rédaction. Elle est numéro 1 dans la Sarthe toutes radios confondues. Dans le podcast "Des Ondes Vocast", Wilfrid Tocqueville raconte sa genèse, la recette de son succès, et ses projets de croissance.