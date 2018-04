Dernière étape avant le lancement du DAB+

Cette première phase de déploiement du DAB + permettra aux auditeurs de capter le 19 juin prochain 39 radios en qualité numérique sur l’agglomération lilloise et entre 9 et 13 radios dans les autres bassins de vie de la région. Ces 7 sites de diffusion visent à couvrir les bassins de vie des Hauts-de-France (multiplex Lille étendu), l'agglomération lilloise (multiplex Lille 1 et Lille 2), les communes de Douai, Lens, Béthune et d'Arras, les villes de Valenciennes, de Dunkerque, de Calais et de Boulogne-sur-Mer. "Avec le DAB+, une offre enrichie de radios dont certaines exclusivement en numérique, pourra être reçue par les auditeurs équipés d’un récepteur compatible avec le DAB+" précise le CSA.