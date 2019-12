Depuis ce matin, deux nouvelles matinales de France Bleu diffusées sur France 3

Des rendez-vous en direct depuis Quimper sur France 3 Bretagne et depuis Aix-en-Provence sur France 3 Provence Alpes de 7h à 8h40 du lundi au vendredi pour "une matinale d’actualités, de services et de bonne humeur pour bien commencer la journée en Bretagne et en Provence". Radio France et France 3 misent sur "des infos près de chez soi et plus loin, des infos locales toutes les 15 minutes (en français ou en breton pour France Bleu Breizh Izel), des points météo réguliers, des infos trafic et mobilité en temps réel".