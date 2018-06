Demoiselle FM fête ses 20 ans

Après Rochefort (97.8), Saintes (102.3), Royan (102.2) et l'Ile d'Oléron (107.0), Demoiselle FM "espère obtenir une cinquième fréquence FM pour conquérir La Rochelle" apprend-on via ce reportage de France 3 ( ICI ). Et pour Pascal d'Armandieu, fondateur et directeur de Demoiselle FM : "elle peut prétendre à être la radio départementale de Charente-Maritime".Enfin, pour Anne Guérin, Présidente du Comité territorial de l'audiovisuel : "si nous voulions rêver d'une radio telle que le CSA l'imagine, ce serait à peu près Demoiselle FM, c'est-à-dire une radio de 20 ans, qui a trouvé son public et qui a une belle santé économique".