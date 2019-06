Déjà trois séries produites par La Toile sur Écoute

L'Arnaque" se présente comme une chaine de chroniques courtes et humoristiques sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne. "PiqueParole" est une chaine de portraits de personnes au parcours extraordinaires avec un univers sonore qui immerge l'auditeur. Enfin, La Toile sur Écoute lance une nouvelle chaîne prometteuse, baptisée 123Fiction, qui propose des séries audio dans le genre comédie. La première série, en 8 épisodes de 12 minutes chacun, s'intitule "Kupla". La Toile sur Écoute , incarnée par Pénélope Boeuf, c''est d'abord du format court, de l'autodérision, beaucoup de d'énergie et une vraie "patte" dans le style de l'écriture.L'arnaque, PiqueParole et 123fiction sont à découvrir sur toutes les plateformes de podcasts.