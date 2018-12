Déjà dix ans d'existence pour la webradio White Fox !

Les webradios ne sont plus toutes jeunes... Certaines, créées avec l'avènement de Radionomy, en 2008, ont fêté cette année leurs dix ans d'existence. C'est notamment le cas de White Fox Radio , qui vit depuis dix ans grâce à la passion de Luc Santolini, jeune ingénieur qui vit à Aix-en-Provence. "J’ai créé la White Fox Radio en 2008 pour mon seul plaisir au départ. Lassé de la programmation répétitive et des interventions permanentes des présentateurs de radios FM, je souhaitais me créer ma propre radio. Et puis je me suis pris au jeu, j’ai petit à petit commencé à communiquer et à rechercher des partenariats afin que le radio se fasse connaître et que l’audience grimpe.