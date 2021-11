Deezer se met au vert avec "Petites Graines"

Dans le nouveau podcast Deezer Originals “ Petites Graines ”, les stars, ce sont les fruits et les légumes : sucrés, acidulés, colorés et surtout de saison. Clémentine, Carotte, Pomme, Brocoli, Potiron et Kiwi, ces personnages haut en couleur racontent leurs aventures depuis la nuit des temps, leurs péripéties dans le jardin avec les humains et leurs super-pouvoirs pour la santé. Héroïnes et héros du jardin incarnés par les deux artistes vont révéler tous leurs secrets. Six histoires pour faire découvrir 6 fruits et légumes de saison aux enfants et aux parents ! La nature est merveilleuse, inventive et excellente pour la santé.