Deezer et Konbini dévoilent la saison 2 de "Best Story Ever"

À l’origine de ce projet, la volonté de donner vie aux pages Wikipédia les plus incroyables, en leur apportant le relief qu’elles méritent grâce au support de l’audio. Un programme accueilli et soutenu avec enthousiasme par Wikimédia France, dont les membres prennent le temps de rédiger et d’administrer ces articles encyclopédiques. Un ancien militaire qui crée son propre pays, des Barbie révoltées, une société secrète qui répare les monuments en secret… Les histoires épiques de la saison 1 ont trouvé leur public.Deezer et Konbini se sont de nouveau associés pour une deuxième saison. Best Story Ever est de retour, avec toujours plus d’histoires, et le soutien de Wikimédia France. Le principe reste le même : Marina Rollman, dans son rôle d’oratrice, donne vie aux personnages qui peuplent ces histoires.