De l'audio augmenté au concert immersif

Ce prochain webinar s'intéressera à l'audio augmenté et au concert immersif dans le cadre des Trans Musicales de Rennes. Il aura lieu au CRIJ Bretagne le 7 décembre à 14h et mettra en avant le making off du concert de Molecule au Rex Club avec un public plongé dans le noir avec un soundsystem spatialisé installé sur mesure par l'équipe son 3D de Radio France. Il sera suivi par une démo autour du son binaural.