David alias McFly à la rencontre des auditeurs d’Alouette

Connu pour son duo comique "McFly et Carlito", David dévoile ici une facette plus intime de sa personnalité. Avec cet album, il met de côté son image de vidéaste pour s’affirmer pleinement en tant qu’artiste. "Le But du Je" s’annonce comme un projet musical sincère et introspectif, où il explore un rock français puissant et authentique.

Les auditeurs de la radio Alouette auront l’opportunité d’assister à une séance privée en présence de McFly. Au programme : une écoute en avant-première de l’album suivie d’une rencontre avec l’artiste. Pour obtenir une invitation, il suffit de s’inscrire sur le site officiel de la radio, alouette.fr.