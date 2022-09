Dans un mois débutera le Paris Podcast Festival

Dès ses débuts en 2018, le Paris Podcast Festival s’est mis à l’écoute de la création d’expression francophone dans son ensemble, avec le Prix du podcast francophone. Pour cette édition, le festival franchit un nouveau cap et fait entrer des podcasts du monde entier dans la programmation. Le Canada et ses "balados" ouvrent cet horizon : des créateurs et créatrices viennent présenter leurs œuvres et rencontrer l’écosystème du podcast français. L’occasion de découvrir comment se structure l’écosystème canadien, aussi bien sur les créations francophones qu’anglophones. "Nous sommes aussi très heureux de mettre le Canada à l’honneur : c’est une occasion formidable de découvrir à quel point les frontières du proche et du lointain bougent quand on prend le temps d’écouter" explique un communiqué.