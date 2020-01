Dans les coulisses du plus grand salon européen de la radio

Plus de 4 000 m2 de surface et 183 exposants. C'est suffisant pour faire du Salon de la Radio et de l'Audio Digital, le plus grand événement d'Europe dédié à la radio. Un rendez-vous 100% "made in France" qui a, depuis quelques années, des accents européens. Durant les 3 prochaines journées, le public pourra rencontrer une vingtaine d'exposants allemands, nous rappelant ainsi que l'Allemagne et l'Autriche sont, cette année, les deux pays mis à l'honneur. Mais cette nouvelle édition vous permettra aussi de voyager aux quatre coins du globe pour y découvrir les dernières innovations dans le domaine de la radio et de l'Audio Digital ou encore des idées venues tout droit d'Australie grâce à James Cridland, le "futurologue" de la radio.