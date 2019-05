DAB+ : un mois de mai au pas de charge

Le même jour, ce sont les sélections des radios pour Bordeaux et Toulouse qui ont également été publiées. Les multiplex sont également complets, avec 2 allotissements étendus (Bordeaux et Toulouse), 2 locaux sur Bordeaux, 2 locaux sur Toulouse et 1 local sur Arcachon. RFI et France Bleu ont également fait des demandes prioritaires.

Un peu plus tôt dans le mois (les 9 et 10 mai), le CSA avait publié au Journal Officiel, les décisions d’autorisations du 24 avril 2019 pour les 24 radios sélectionnées pour la diffusion sur les multiplex métropolitains. Le multiplex M1 sera constitué par 12 radios : NRJ, Chérie FM, Nostalgie, Rire et Chansons, RTL, RTL 2, Fun Radio, Skyrock, Radio Classique, Air Zen, Latina, M Radio. Le multiplex M2 sera constitué des radios Europe 1, RFM, Virgin Radio, RMC, BFM Business, BFM Radio, France Inter, France Info, France Culture, France Musique, Mouv’, FIP.