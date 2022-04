DAB+ : nouvelle zone desservie en Australie

Quinze stations commerciales exclusivement DAB+ ont terminé 2021 avec plus de 100 000 auditeurs hebdomadaires. Triple M Classic Rock était au plus haut avec une audience nationale cumulée de 248 000 auditeurs, Coles Radio était deuxième avec 243 000 auditeurs et KIIS 90s a attiré 190 000 auditeurs. Tik Tok Trending (184 000 auditeurs) et Smooth Relax (163 000 auditeurs) complètent le Top 5 des stations commerciales.

Le temps moyen d'écoute via une radio DAB+ était de 9 heures et 50 minutes par semaine.