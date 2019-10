DAB+ : le point sur le déploiement en Europe

Le DAB+ continue de se déployer en France, avec les démarrages ce 1er octobre de Rouen et du Havre. En Suisse, l’Ofcom a confirmé que 2024 verra la fin de la FM. Plus de 40 fabricants de récepteurs étaient présent à l’IFA à Berlin. Plus de 250 000 visiteurs de 100 pays sont venus à l’IFA. L’autorité des média allemande a profité de l’IFA pour publier son rapport annuel sur la numérisation de l’audio. Le DAB+ a fait un bond en avant au même titre que la radio IP avec les enceintes connectées. 22.7% des foyers sont équipés (+33%) et un taux d’écoute de 18.4%.En Norvège, le taux d’écoute de la radio (88% d’écoute par semaine) a rattrapé le niveau d’avant arrêt de la FM (lire également ICI ).