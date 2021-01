DAB+ : le point sur le déploiement en Europe et ailleurs

En France, le CSA vient d’annoncer la 25e radio nationale présente sur le DAB+ métropolitain : Skyrock Klassiks. Cette station, qui promet "Tous les classiques qui ont fait l'histoire du rap", est déjà présente sur internet. La diffusion est attendue pour mi-2021 avec les 24 autres radios. Sans oublier bien sûr que le DAB+ continue à s’étoffer régionalement.

Outre-Manche, chez nos voisins du Royaume-Uni, Digital Radio UK vient de lancer un tout nouveau site de formation en ligne sur la radio numérique pour les équipes des revendeurs de radio et d’audio. Il s’agit ici d’aider les détaillants et les fabricants à communiquer sur l’offre de contenu et les récepteurs disponibles.