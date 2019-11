DAB+ : l'émetteur de La Roche-sur-Yon en marche

Il est donc maintenant possible d’écouter les 13 radios en DAB+ à La-Roche-sur-Yon et ses alentours dont quatre radios de la FRAP (Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire : Graffiti Urban Radio, Jet Fm, Sun et Euradio. Il s’agit des radios du mux local. Les radios de la zone étendue ne sont pas encore disponibles.

C’est un projet de mutualisation technique entre Graffiti Urban Radio et RCF Vendée qui est à l’origine du pylône de diffusion. Les deux radios yonnaises ont en effet unies leurs forces pour développer ce nouveau site de diffusion qui émet à 40 m de hauteur à La Roche-sur-Yon. Au-delà de la diffusion numérique, ce pylône accueille aussi la diffusion FM des deux radios.