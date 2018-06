DAB+ : Swigg et Latina arrivent dans les Hauts-de-France

Avec Swigg qui émet déjà Paris (FM et DAB+), Toulouse (FM), Nice et Marseille (DAB+), les auditeurs "ch’ti" pourront entendre "le meilleur de la culture urbaine et rentrer dans la famille hip-hop de la radio". Avec Latina, qui émet déjà à Paris (FM et DAB+), Annecy Bastia et Troyes (FM), Nice et Marseille (DAB+), "la radio caliente", synonyme de soleil, de voyage et d’évasion débarque dans les Hauts-de-France.

"La radio numérique, le DAB+, est une véritable révolution pour la radio. Les auditeurs qui l’écoutent notamment beaucoup en mobilité, dans leur voiture, vont avoir accès à un plus grand choix de radios avec un son numérique et une simplicité d’utilisation exceptionnelle. Depuis 4 ans, il n’y avait pas eu de nouvelles villes lancées, aujourd’hui avec ce lancement à Lille, la radio numérique poursuit sa conquête des Français et devrait être accessible à 70% de la population d’ici 2 ans. Le Groupe 1981 est pleinement mobilisé pour accompagner ce développement" a déclaré lundi déclare Jean-Eric Valli, président du Groupe 1981.