DAB+ : Radio Pitchoun émet à Toulouse, Bordeaux et Arcachon

Première radio hertzienne pour les enfants fondée en 2016, Pitchoun Médias est devenu en 2018, le premier groupe média multicanal français – TV, radio, web à destination des enfants de 4 à 12 ans.

Radio Pitchoun mise sur une programmation essentiellement musicale qui propose aussi des génériques, des comptines et des berceuses. Le tout, adapté à toutes les tranches d’âge des auditeurs : tout-petits, petits, pré-adolescents et adultes nostalgiques de leur enfance. C’est également plus de 6 heures d’émissions ludo-éducatives quotidiennes. Les animateurs et les chroniqueurs partagent avec petits et grands des moments de découverte, d’apprentissage, de connaissance et d’ouverture à la culture sur des sujets divers et variés.